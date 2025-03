Lourenço valoriza bi estadual pelo Ceará, e garante elenco focado em próximos desafios

O Ceará conquistou no último sábado, 22, o título de Campeão Cearense de 2025. Com o empate de 1 a 1 com o Fortaleza, rival do estado, o Alvinegro conquistou sua 47ª taça, se colocando como maior vencedor da competição.

O meio-campista, Lourenço, foi peça fundamental no elenco do Ceará, para a conquista do título. O atleta de 27 anos, participou de oito dos nove jogos na campanha Alvinegra no Estadual, contribuindo com um gol no campeonato.