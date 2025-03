Léo Condé elogia postura "operária" e avisa: "Ganhar do Ceará vai ser difícil"

Após a conquista do bicampeonato invicto cearense , o técnico Léo Condé, que completou, recentemente, 40 jogos comandando o Ceará , falou sobre a consistência de sua equipe e o quão difícil será derrotar o escrete alvinegro ao longo deste ano.

No recorte das outras competições, o Alvinegro foi derrotado em uma única oportunidade e saiu vitorioso em 12 dos 15 jogos disputados até então.

A intensidade ao longo dos 90 minutos, seja como mandante ou visitante, é uma característica exigida pelo técnico do Vovô. Porém, para Condé é necessário, além da entrega, é necessário ter qualidade para conquistar algo.

“Temos um trabalho consistente, somos uma equipe operária, uma equipe que briga, que disputa, e o torcedor vai ver essa equipe brigando, lutando. Foi assim no ano passado, tem sido e vai ser ao longo da temporada. Para ganhar do Ceará vai ser difícil”, afirma Condé.

“Esta é uma equipe que vai competir muito o tempo, em qualquer lugar, em qualquer praça, mas sabemos que só competir não é suficiente. Para conquistar tem que ter qualidade. Eu acho que a nossa equipe tem mostrado qualidade, boas virtudes. Não vou citar nomes aqui, nem setores, mas a gente não iria conquistar o título se não tivesse, também, qualidade desse lado”, disse.

Agora, após a conquista do título estadual, o elenco do Vovô muda o foco para o jogo contra o Bahia. O confronto nordestino é um duelo atrasado da 4ª rodada da Copa do Nordeste, e será realizado nesta quarta-feira, 26, na Arena Fonte Nova.