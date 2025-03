Bicampeonato estadual do Ceará teve participação de 13 atletas do elenco de 2024

O bicampeonato estadual conquistado pelo Ceará no sábado passado, dia 22, contou com a participação de 13 atletas remanescentes da temporada de 2024, ano em que o Vovô também venceu o torneio. No Clássico-Rei decisivo, que confirmou a taça de 2025 em Porangabuçu, cinco jogadores que estavam no plantel da temporada anterior entraram em campo.



O goleiro Bruno Ferreira, o lateral Matheus Bahia, o meio-campista Lucas Mugni e o atacante Aylon iniciaram a partida como titulares. No decorrer do jogo, o técnico Léo Condé colocou Lourenço, totalizando os cinco atletas que estiveram no título de 2024.