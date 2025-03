Ex-Fortaleza e hoje no Ceará, Fernando Miguel conquista quarto título cearense seguido

Em 2025, Fernando Miguel entrou em campo apenas três vezes, contra Barbalha, Maracanã e Juazeirense-BA. No entanto, só foi titular no confronto diante da equipe baiana

Apesar de gaúcho, Fernando Miguel vem consolidando sua trajetória no futebol cearense. No estado desde 2022, o goleiro alcançou seu quarto título do Campeonato Cearense no último sábado, 22, ao conquistar o bicampeonato com o Ceará, após o empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

Esse foi o segundo título estadual do arqueiro com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu, já que também fez parte da campanha vitoriosa de 2024, igualmente sobre o maior rival.