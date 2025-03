Rivais em três finais, Ceará e Bahia voltam a duelar pelo Nordestão; veja retrospecto

Richardson e Everton Ribeiro disputam lance no jogo Ceará x Bahia, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024 / Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Campeões estaduais no último fim de semana, Ceará e Bahia já voltam a campo para se enfrentar nesta quarta-feira, 26, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O tradicional clássico nordestino, que já decidiu o título da Copa do Nordeste por três vezes, será válido por jogo atrasado da quarta rodada da atual edição do torneio. O Vovô e o Esquadrão já duelaram pela Orelhuda em 2015, 2020 e 2021. O Alvinegro levou a melhor nas duas primeiras, e o Tricolor saiu vencedor na mais recente. Em confronto pelo Nordestão, o cenário é de equilíbrio, também com vantagem do time de Porangabuçu: oito vitórias do Ceará, seis triunfos do Bahia e três empates em 17 partidas.