Léo Condé usa Fortaleza como parâmetro e vê Ceará competitivo para a Série A

Em meio à euforia pelo título do Campeonato Cearense, o Ceará começa a mirar o foco em outro grande objetivo na temporada: a Série A, principal torneio do calendário alvinegro. Em entrevista coletiva após a conquista estadual, no sábado passado, o treinador Léo Condé usou o Fortaleza como parâmetro e disse que o Vovô se mostrou em condições de jogar “contra qualquer adversário” na elite nacional.

“Primeiro, é importante destacar que, independentemente da questão do resultado, nós conseguimos, nos três jogos com o rival, sair vencedores em dois e empatar um. Mas, assim, a maneira como a equipe do Ceará se portou, sendo bem estruturada e competitiva, foi fundamental. Os jogos foram muito equilibrados. Isso é o que a gente espera enfrentar no Campeonato Brasileiro e como se portar. Até porque eles (Fortaleza) fazem um trabalho consistente há anos, com um baita treinador, e conseguiram uma boa colocação no Campeonato Brasileiro (de 2024). Então, o Ceará se mostra, nesses confrontos, em condições de jogar contra qualquer adversário”, comentou.