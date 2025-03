PM diz que impediu entrada de torcedores no Castelão para evitar superlotação

Imagens do fotojornalista Samuel Setubal do Clássico Rei do segundo jogo das finais do Cearense 2025 / Crédito: Samuel Setubal

Após repercussão negativa entre torcedores do Ceará e diversas reclamações, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), veio a público esclarecer o ocorrido na final do Campeonato Cearense, desse último sábado, 22, onde torcedores do Vovô não tiveram acesso à Arena Castelão. O órgão de segurança afirmou que impediu a entrada no Gigante da Boa Vista para evitar superlotação. “A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que é responsável pela segurança dos torcedores e pela manutenção da ordem pública durante os eventos esportivos”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “No jogo entre Ceará e Fortaleza, realizado nesse sábado (22), alguns torcedores foram impedidos de acessar o estádio para evitar a lotação máxima do local. A medida foi necessária para garantir a segurança de todos os presentes e evitar riscos de superlotação”, completou.

Além disso, PM salientou que os torcedores que forem aos estádios devem realizar seus cadastros — inclui-se, biometria facial — e comprar as entradas com antecedência. “A PMCE reforça a importância de os torcedores realizarem o cadastro prévio e adquirirem seus ingressos com antecedência, seguindo as orientações dos organizadores do evento, a fim de evitar transtornos no acesso ao estádio”, finalizou.

Relembre o caso A conquista do bicampeonato estadual do Ceará, após empate com o Fortaleza por 1 a 1, não pôde ser vista por uma parte dos torcedores. Parte da torcida do Ceará foi barrada de entrar na Arena Castelão para final do Campeonato Cearense Crédito: Reprodução/Redes Sociais Em relatos ao Esportes O POVO, alvinegros, que tinham realizado check-ins ou estavam com ingressos em mãos, apontaram erros graves na logística da final do Campeonato Cearense, como longas filas e até o fechamento de portões do estádio.