Haroldo destaca bom início de Pedro Raul no Ceará: "Parece que está aqui há 3 anos"

CEO do futebol do Vovô elogia rápida adaptação do camisa 9, que já soma cinco gols em seis jogos e foi o herói da conquista do Campeonato Cearense

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 24, o CEO do futebol do Ceará, Haroldo Martins, destacou a rápida adaptação e o bom início do atacante Pedro Raul no Vovô, explicando o processo de contratação do camisa 9.

Há pouco mais de um mês em Porangabuçu, o centroavante já é o artilheiro do Alvinegro na temporada, com cinco gols em seis partidas, e foi decisivo na grande final do Campeonato Cearense, no último sábado, 22, anotando o tento do empate por 1 a 1 com o Fortaleza. Haroldo justificou por que o Ceará demorou para acertar com um jogador da posição e disse que Pedro Raul estava nos planos desde o começo.