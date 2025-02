Ceará anuncia contratação de Pedro Raul, novo camisa 9 do Vovô

Pedro Raul chega ao Ceará por empréstimo de um ano / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A espera pelo camisa 9 em Porangabuçu chegou oficialmente ao fim. Após dias de negociação, o Ceará anunciou, neste sábado, 22, o empréstimo do atacante Pedro Raul, do Corinthians. Com o desfecho das tratativas, o jogador deverá desembarcar em Fortaleza ainda neste domingo, 23. Aos 28 anos, Pedro Raul chega para suprir uma carência do elenco desde o ano passado. Hoje, o time joga com o atacante Aylon improvisado como homem de referência. O gaúcho de 28 anos é especialista na posição.

O novo centroavante alvinegro vai realizar exames médicos e se juntará ao restante do elenco. Durante o empréstimo — válido até o fim desta temporada —, o salário do jogador terá salário será dividido entre os clubes, sendo o Ceará responsável por pagar R$ 380 mil e o Corinthians R$ 330 mil.