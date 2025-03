Ceará acerta a contratação por empréstimo do atacante Lelê, do Fluminense

A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN . O atacante é aguardado na capital cearense nos próximos dias para dar início aos trabalhos com o plantel comandado pelo técnico Léo Condé. No Vovô, Lelê poderá disputar a fase mata-mata da Copa do Nordeste – caso o time se classifique –, a Copa do Brasil e a Série A.

Após oficializar a chegada do volante Lucas Lima, ex-São Bernardo, o Ceará fechou mais uma contratação nesta janela de mercado nacional: o atacante Lelê , do Fluminense. O Alvinegro entrou em consenso com o time carioca e acertou a chegada do jogador por empréstimo, com vínculo até o final desta temporada.

Assim, com a contratação de Lelê, o departamento de futebol do Ceará encerrou as buscas por jogadores do setor ofensivo. Taticamente, o novo reforço alvinegro pode atuar tanto como centroavante, posição em que se destacou no Volta Redonda em 2022 e 2024, como também pelos lados do campo.

Foram pelos bons números no Volta Redonda, inclusive, que Lelê despertou o interesse do Fluminense. O melhor momento do atacante de 27 anos vestindo as cores do Tricolor foi no Estadual de 2024, torneio em que marcou seis gols e deu duas assistências em 13 partidas disputadas. Neste ano, perdeu espaço e foi utilizado somente três vezes pelo técnico Mano Menezes.

Melhor fase do Lelê aconteceu no Volta Redonda



A melhor fase da carreira de Lelê aconteceu entre 2022 e 2023, atuando pelo Volta Redonda. Na temporada de 2022, atuou em 50 jogos e marcou 15 gols. No ano seguinte, em 2023, o atacante anotou 14 tentos e quatro assistências em 15 partidas.