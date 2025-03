Após título do Cearense, Léo Condé mira trabalho longevo no Ceará

Condé está no comando do Alvinegro desde junho do último ano / Crédito: Samuel Setubal

Em clima de festa, após a conquista do título do Campeonato Cearense 2025, o técnico Léo Condé expressou sua felicidade em estar no Ceará e revelou o desejo de permanecer no clube por bastante tempo. Até este momento, o comandante do Vovô, que chegou ao Vovô em junho do último ano, conquistou 25 vitórias em 41 jogos à frente do Alvinegro.

Sempre tenho sido tratado com muito respeito e, é claro, o reconhecimento do torcedor é algo fantástico […] Fico muito feliz, é um lugar que estou me sentindo super bem, muito bem adaptado e o ano passado já foi maravilhoso. A conquista do acesso e esse momento é um momento único. Momento de celebrar, de conquistar e espero que a gente possa ter grandes conquistas ao longo da temporada", contou.