Condé x Vojvoda: técnicos preparam estratégias para 1ª Clássico-Rei da final estadual

Visando o confronto, os técnicos Léo Condé, do Vovô, e Juan Pablo Vojvoda, do Leão, preparam estratégias especiais para tentar superar o arquirrival dentro das quatro linhas. É importante salientar que, em caso de empate nos dois duelos, a decisão será nos pênaltis. Ou seja, não há vantagem para nenhum dos lados.

Duas principais forças do Estado, Fortaleza e Ceará vão decidir, mais uma vez, o título do Campeonato Cearense . A primeira partida da final ocorre já neste sábado, 15, às 16h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão.

Estratégia do Leão

Pelo lado do Tricolor, que é mandante da partida de ida, a ideia deve passar por aproveitar o desgaste físico do time de Porangabuçu, sobretudo nos últimos 45 minutos. No meio de semana, ao contrário da equipe leonina, o rival entrou em campo pela Copa do Brasil e teve que se esforçar para conquistar a classificação. Isso porque, diante do Confiança, o Alvinegro conseguiu um empate em 2 a 2 no tempo normal após perder por dois gols de diferença no primeiro tempo. Nos pênaltis, saiu vencedor.

Ademais, Vojvoda deve adotar uma postura mais incisiva por conta das críticas recentes que o Leão recebeu, principalmente em torno da má atuação no primeiro Clássico-Rei do ano, disputado em fevereiro e que resultou em derrota tricolor por 2 a 1.

Para isso, o comandante terá que ajustar alguns setores indefinidos no Fortaleza, como a defesa e o meio-campo. As decisões passarão pelo esquema de jogo adotado, seja 3-5-2 ou 4-3-3. No desenho tático com três zagueiros, Tinga, Kuscevic e Titi despontam como os favoritos, com Pikachu e Bruno Pacheco como alas. Já uma linha de quatro pode ser formada por Tinga, Kuscevic, Titi e Pacheco.