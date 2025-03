TJDF avalia pedido do Ceará e intima FCF após mudança de local das semis do Cearense

No documento, o órgão solicita que a entidade se pronuncie até as 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira, 7

No documento, o órgão solicita que a entidade se pronuncie até as 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira, 7 — prazo reduzido devido à proximidade do dia da partida. Conforme relatado no processo, a decisão liminar será tomada após o posicionamento da FCF.

Mudanças de local

Inicialmente, o duelo entre Ceará e Maracanã estava marcado para o Gigante da Boa Vista, que também receberia, no dia anterior (sábado, 8), o Clássico das Cores entre Fortaleza e Ferroviário, pela outra semifinal do Estadual. A realização dos dois jogos, porém, é vetada pela portaria publicada pela Secretaria do Esporte do Governo do Estado, que determina intervalo de 66 horas entre as partidas na praça esportiva.

O Alvinegro se baseia no Regulamento Específico da Competição para alegar que tem a prioridade de definir o mando de campo por ter tido melhor campanha na primeira fase — o que afetaria o local de Fortaleza x Ferroviário. No entanto, não houve consenso entre os clubes, e a FCF transferiu os dois jogos para o Estádio Presidente Vargas.