Jael critica ex-companheiros de Ceará por envolvimento em esquema de apostas

O atacante Jael, que atuou no Ceará em 2022, teceu críticas, nas redes sociais, aos jogadores envolvidos no esquema de apostas que manipulou partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Entre atletas que foram punidos no caso, dois deles, o lateral-direito Nino Paraíba e o volante Richard, foram companheiros do centroavante no Alvinegro do Porangabuçu.

O ex-camisa 9 do Ceará se pronunciou nos comentários de uma publicação do perfil do Sportv no Instagram, que noticiava sobre o caso do ex-jogador do Fluminense, Vitor Mendes, que foi suspenso por 720 dias por envolvimento no esquema de apostas. O zagueiro pediu ao STJD para ser liberado para retornar ao futebol profissional e "lutar pela vida" do pai.