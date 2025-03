Marllon comenta gol e boa fase do Ceará "Fico feliz pelo momento em que a equipe vive"

"Eu fico feliz pelo momento em que a equipe vive. Os gols e as assistências são bons para que eu tenha confiança, para que o time tenha confiança. Isso também passa pela comissão técnica, pelo entendimento que o jogador não precisa atuar todas as partidas e a gente pode chegar descansado para determinadas partidas".

Marllon sofreu críticas no início na temporada devido a um gol contra na partida contra Náutico, logo na segunda partida da temporada. Sobre o assunto, o defensor falou sobre a falta de ritmo que sofreu no início na temporada e a confiança que recebeu do treinador Léo Condé após o incidente.

"Obvio que no início da temporada a gente fica um pouco cabisbaixo, por aquele incidente contra no Náutico. Treinei sete dias e na outra semana já teve um jogo de cearense, depois veio o Náutico que se preparava há mais tempo. Conversei com o Léo Condé após o erro e ele me deu segurança".

Ainda sobre cobranças, o zagueiro revelou que os "críticos" estão dentro de sua casa e ressaltou o tento anotado contra o Maracanã.