Ceará pode fazer até sete jogos em Fortaleza em março; veja agenda

O Vovô só voltará a jogar fora do território cearense na última semana deste mês, contra o Sampaio Corrêa-MA, pela Copa do Nordeste

A sequência de jogos na Capital teve início no último domingo, 2, contra o Maracanã, no Castelão , pela semifinal do Campeonato Cearense. Nesta quinta-feira, 6, o Alvinegro recebe o América-RN, pela Copa do Nordeste, no PV.

Além do embate diante do Mecão, outros três duelos em Fortaleza já estão garantidos, contra Maracanã, Confiança e Juazeirense — em todos o Ceará será o mandante.

Além destes, as finais do Campeonato Cearense possuem datas marcadas para os dias 15 e 22 deste mês. Para chegar à decisão do Manjadinho, o Vovô terá de carimbar a vaga diante do Maracanã — ganhou por 3 a 0 no jogo de ida.

Com este cenário, o Ceará só voltará a jogar fora do território cearense na última semana deste mês, contra o Sampaio Corrêa-MA, pela Copa do Nordeste.

Poucas viagens em 2025

Até este momento da temporada, das dez partidas disputadas no ano pelo Alvinegro de Porangabuçu, somente duas foram longe da Capital.

A primeira delas foi logo no início do ano, contra a equipe do Náutico-PE, pela segunda rodada da Copa do Nordeste — nesta que, até então, foi a única derrota do Vovô no ano. Já o segundo jogo fora do Estado aconteceu contra o Sergipe, pela Copa do Brasil, no dia 19 do último mês.