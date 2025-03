Rival do Ceará, América-RN vive crise após queda na Copa do Brasil e troca de técnico

Ricardo Bueno, ex-jogador do Ceará, é o centro avante do América-RN / Crédito: Gabriel Leite/América FC

O Ceará vai receber o América-RN na próxima quinta-feira, 6, às 19 horas, no PV, pela Copa do Nordeste, em um momento difícil do Alvirrubro. O Mecão iniciou bem a temporada, mas chega para o confronto contra o Alvinegro de Porangabuçu tendo tomado dez gols nos últimos três jogos, além de ter sido eliminado da Copa do Brasil. + VEJA TABELA DA COPA DO NORDESTE 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 12 jogos em 2025, o time potiguar obteve sete vitórias, dois empates e três derrotas. No recorte mais recente, porém, foi goleado por 5 a 1 pelo Bahia e caiu no mata-mata nacional diante do modesto União-TO, perdendo de virada, por 4 a 2. Neste intervalo, bateu o Confiança-SE por 2 a 1, pelo Nordestão.

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o técnico Leston Júnior acabou sendo demitido antes da partida contra o Vovô. Para o seu lugar, o América-RN contratou o técnico mineiro Moacir Júnior, que fará sua restreia pelo clube contra o Ceará. Moacir treinou a equipe potiguar em 2019, quando foi campeão estadual e chegou até as oitavas de final da Série D daquele ano. O elenco do Mecão conta com velhos conhecidos do Alvinegro, como os atacantes Luidy e Ricardo Bueno. O artilheiro alvirrubro na temporada é o jovem Thiaguinho, com cinco gols em 12 partidas.