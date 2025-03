Ceará: Marllon cita dificuldade em duelo contra América-RN e mira classificação no Nordestão

Marllon, zagueiro do Ceará, durante treino no CT de Porangabuçu / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O zagueiro Marllon, do Ceará, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 5, na sede do clube, em Porangabuçu. Na ocasião, o camisa 3 projetou o duelo diante do América-RN, que será disputado nesta quinta-feira, 6, no Estádio Presidente Vargas. “Quando virou o dia, já estávamos pensando no América-RN, até porque o Ceará está fora da zona de classificação. Nosso foco total é no América para termos um resultado positivo e alcançarmos a classificação quanto antes”, comentou.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O embate, válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste, é de suma importância para o clube avançar à fase mata-mata do certame. Atualmente, o time alvinegro é o quinto colocado do Grupo B, com quatro pontos.