Clássico das Cores: Fortaleza defende invencibilidade de 5 anos contra Ferroviário

Entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, equipes se enfrentarão três vezes no período de uma semana

Semifinalistas do Campeonato Cearense, Ferroviário e Fortaleza protagonizam o primeiro Clássico das Cores da temporada no próximo sábado, 1º, quando se enfrentam pelo jogo de ida da semi. O duelo ocorrerá no Estádio Presidente Vargas, às 16h30min.

Este será o primeiro dos três confrontos entre as equipes no período de uma semana, já que, antes de fazer o duelo de volta da semifinal, os times se encontram novamente no meio da semana, em partida válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste.