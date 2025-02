Ceará é condenado a pagar R$ 2,7 milhões a Lucas Ribeiro; clube vai recorrer

Zagueiro Lucas Ribeiro com a bola no jogo Ceará x Sampaio Corrêa, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste / Crédito: Stephan Eilert/CearaSC

O Ceará sofreu nova derrota nos tribunais que vai impactar nas finanças do clube. O Esportes O POVO apurou que, na última quinta-feira, 20, o juiz Francisco Antônio da Silva Fortuna, da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza, condenou o Vovô a pagar R$ 2,7 milhões ao zagueiro Lucas Ribeiro, que passou por Porangabuçu entre 2022 e 2024. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Esportes O POVO teve acesso à íntegra da sentença. O defensor, hoje no Goiás, cobra salários, férias, auxílio moradia, multa rescisória, danos morais e outras demandas. O valor exato, incluindo honorários advocatícios, atualização monetária, juros e custas judiciais, é de R$ 2.691.486,29.

Lucas Ribeiro entrou em campo 32 vezes pelo Ceará e anotou um gol. Foram 20 partidas em 2022, seis em 2023 e outras seis em 2024. Ceará x Lucas Ribeiro: os valores devidos Auxílio moradia: R$ 153.922,71

Direitos de imagem: R$ 11.312,74

Férias proporcionais de 2024: R$ 26.046,16

Multa sobre férias proporcionais de 2024: R$ 13.023,07

Indenização compensatória: R$ 260.461,59

Indenização por dano moral: R$ 76.061,17

Saldo do salário de abril/2024 (5 dias): R$ 13.023,07

Multa sobre saldo do salário de abril/2024: R$ 6.511,54

13º salário: R$ 176.784,13

Multa sobre 13º salário: R$ 9.767,31

Multa do artigo 477 da CLT: R$ 78.138,48

Salários de fevereiro e março/2024: R$ 156.946,03

Indenização por seguro de vida e acidentes pessoais: R$ 930.279,67

1/3 de férias gozadas: R$ 50.351.63

5 dias de férias vencidas em dobro: R$ 31.608,50

FGTS (8%): R$ 179.854,16

Multa sobre FGTS (20%): 35.409,66

Honorários advocatícios: R$ 346.725,24 Ceará x Lucas Ribeiro: detalhes da ação Lucas Ribeiro foi anunciado pelo Alvinegro no dia 18 de janeiro de 2022, com contrato até o fim daquela temporada, emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha. Os vencimentos mensais no Ceará eram de R$ 120 mil, divididos entre CLT (R$ R$ 72 mil) e direito de imagem (R$ 48 mil).