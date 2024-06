Lucas Ribeiro aciona Ceará na Justiça por dívidas e indenização e cobra R$ 3,1 milhões

Processo foi protocolado nesta quinta-feira, 13. No documento, obtido com exclusividade pelo Esportes O POVO, foram anexados contratos, exames médicos, entre outros

Conforme apurou o Esportes O POVO , o processo engloba salários não quitados, além de férias e 13º. Além disso, o FGTS também não foi depositado. De acordo com a defesa, as dívidas ainda envolvem acordo de rescisão contratual não honrado, indenizações sobre lesão, acidente de trabalho e afastamento e multa por não pagamento das verbas rescisórias no prazo.

Ex-jogador do Ceará , o zagueiro Lucas Ribeiro acionou a Justiça do Trabalho contra o clube alvinegro por conta de pagamentos não realizados e indenizações. O valor total da ação, protocolada nesta quinta-feira, 13, é de R$ 3.115.996,54 .

Lucas defendeu o Vovô entre 2022 e 2024 e entrou em campo 32 vezes, além de assinalar um gol. No clube, ele sofreu um rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou um longo período sem poder atuar.

Atualmente no Goiás, o jogador deixou o Vovô em abril de 2024 após rescisão em comum acordo. Na ocasião, o clube alvinegro continuou com 50% dos diretos econômicos do atleta.



No documento, obtido com exclusividade pelo Esportes O POVO, foram anexados contratos, exames médicos, entre outros. O zagueiro é representado pelos advogados Filipe Rino e Thiago Rino, que também fizeram defesas de Zé Roberto, Barletta e Caíque.