Ceará arrecada mais de R$ 1,8 milhão com vitória contra o Sergipe na Copa do Brasil

Com a vitória por 2 a 0 contra o Sergipe, nesta quarta-feira, 19, o Ceará faturou R$ 1,8 milhão, pela classificação para à segunda fase da Copa do Brasil 2025.

Ceará aguarda para saber rival na segunda fase da Copa do Brasil

Na segunda fase, o Ceará ainda espera para saber quem vai enfrentar, aguardando vencedor do duelo entre Panahyba e Confiança, que irá ocorrer na próxima quarta-feira, 26, às 20 horas, no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. O jogo da segunda fase, deve ocorrente entre os dias 5 ou 12 de março.

O duelo entre Sergipe e Ceará não foi de grande nível técnico e se apresentou morno por boa parte do marcador nos 90 minutos principais, muito em função da ausência de torcida, já que o grupo sergipano teve que jogar de portões fechados devido a uma punição tomada na Copa do Brasil de 2024.

O primeiro gol da partida foi marcado por Pedro Henrique, de pênalti, aos 16 minutos do primeiro tempo. O segundo tento ocorreu também aos 16 minutos, mas da segunda etapa e saiu dos pés de Dieguinho.



Confira quanto o Ceará faturou na Copa do Brasil em 2025