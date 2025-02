Após vitória do Ceará, Condé projeta sequência decisiva e esboça time titular

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Léo Condé. Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará derrotou o Sergipe por 2 a 0, na noite da última quarta-feira, 20, na Arena Batistão, em Aracaju, pela primeira fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Léo Condé ressaltou a importância do resultado positivo que, segundo ele, trará mais tranquilidade para a sequência da temporada. “Foi uma vitória importante. Esperávamos estrear com resultado positivo, até porque não tem muita margem para erro. Competição, tiro curto. Conseguimos fazer um jogo bastante consistente, do primeiro ao último minuto. Fizemos alguns acertos no intervalo e construímos uma vitória tranquila, digamos assim, que nos traz tranquilidade para esse momento decisivo, de semifinal de estadual, de definição de classificação na Copa do Nordeste, e na própria Copa do Brasil. Foi um resultado extremamente importante”, disse Condé.

Após a classificação, Condé também foi questionado se já teria encontrado seu time titular. Nas últimas três partidas do Alvinegro de Porangabuçu (contra Sergipe, Confiança e Fortaleza, respectivamente) o técnico do Vovô não fez muitas alterações nos onze iniciais. Nesses confrontos, o comandante alvinegro alterou, somente, sua dupla de volantes, alternando entre Fernando Sobral, Richardson e Lourenço. “De fato, conseguimos encontrar uma base. É claro que ainda não tem, digamos assim, um time titular definido. Temos vários bons atletas que não tiveram tantos minutos em campo. O Rômulo hoje já participou de metade do jogo, o Martínez já entrou um pouco mais, e, entre outros, que possuem margem para participar mais da equipe”, afirmou o cmandante alvinegro. Lateral ou volante?

Autor do segundo gol do Vovô no duelo contra o Gipão, Dieguinho chamou atenção, novamente, por seu posicionamento no gramado. Ele, que foi titular nos primeiros jogos do ano como lateral-direito, substituiu Richardson, no intervalo do último jogo, e atuou os 45 minutos finais do confronto no setor de meio-campo.