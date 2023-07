Ceará confirma aquisição de Lucas Ribeiro até o fim de 2024

João Paulo Silva, presidente do clube, revelou que um acordo com o Hoffenheim (ALE) já foi negociado

O Ceará confirmou que o zagueiro Lucas Ribeiro, emprestado pelo Hoffenheim da Alemanha, será adquirido pelo Vovô de maneira definitiva, com contrato válido até o fim de 2024.

Seu vínculo com o Alvinegro iria expirar neste mês de junho e a intenção era de renovar até o final da Série B, mas um novo acordo foi firmado com os alemães.

O defensor sofreu um rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi operado em novembro de 2022. Por precisar devolver o atleta em boas condições clínicas ao Hoffenheim, a extensão do contrato já era discutida, como havia apurado o Esportes O POVO.

O presidente do Vovô, João Paulo Silva, afirmou na manhã desta sexta-feira, 21 de julho, que a negociação ajustada envolve uma renovação até o fim de 2024 e que o Ceará ficará com 50% dos direitos econômicos do zagueiro. A declaração foi dada à Jovem Pan News Fortaleza.

“É um jogador interessante, um jogador novo. [...] Esse jogador vai passar a ser um ativo do clube, vai ficar com contrato até o final de 2024”, explicou.

Lucas Ribeiro chegou ao Ceará em 2022 e soma 20 jogos pelo clube, com um gol marcado. O atleta de 24 anos já está treinando normalmente com o elenco após a grave lesão que sofreu. Sua última partida foi no dia 5 de outubro de 2022, quando o Alvinegro empatou com o Goiás-GO por 1 a 1, no Castelão, pela Série A.