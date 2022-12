Ceará estende contrato do zagueiro Lucas Ribeiro devido lesão

Lucas Ribeiro já iniciou a fisioterapia de recuperação e não poderia ficar em tratamento no departamento médico do Vovô sem contrato

O zagueiro Lucas Ribeiro teve o contrato estendido com o Ceará até maio de 2023. A extensão precisou ser feita porque o jogador se recupera de uma lesão no joelho direito. Emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, o atleta tem que ser devolvido na mesma condição em que chegou ao clube.

O defensor teve um rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi operado no dia 24 de novembro. Lucas Ribeiro já iniciou a fisioterapia de recuperação e não poderia ficar em tratamento no departamento médico do Vovô sem contrato. A previsão para que ele possa voltar aos gramados é de sete a oito meses.

Pelo Alvinegro, Lucas Ribeiro atuou em 20 partidas e marcou apenas um gol. Na Série A do Brasileiro, ele entrou em campo apenas nove vezes.



