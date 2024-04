De saída do Ceará, Lucas Ribeiro é oficialmente anunciado pelo Goiás

O Goiás anunciou na manhã desta quarta-feira, 10, a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro. O jogador, que possuía contrato válido com o Ceará até o fim de 2024, chega ao clube esmeraldino como parte da reformulação do elenco após o rebaixamento para a Série B. Lucas Ribeiro assinou contrato de um ano com o Goiás.

A transferência do defensor não gerou nenhum lucro ao Alvinegro de Porangabuçu, entretanto o Ceará continua com 25% dos direitos econômicos do jogador. Enquanto o Hoffenheim-ALE possui outros 25% e o Goiás 50%.