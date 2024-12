"Não existe desespero", diz dirigente sobre venda de Pulga e outros atletas do Ceará

Diretor de futebol do Vovô, Haroldo Martins reforçou que o clube só fará negócio se for vantajoso e que a ideia é não "se desfazer dos ativos por qualquer motivo"

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO desta quinta-feira, 19, da Rádio O POVO CBN, o diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, enfatizou que não existe desespero para a venda de atletas, e isso inclui alguns dos importantes ativos que o clube possui, como Erick Pulga, que está na mira do Bahia, e David Ricardo.

De acordo com o dirigente, o Alvinegro de Porangabuçu espera que as propostas atinjam os valores desejados para que eventuais negociações avancem, já que o clube não vai se “desfazer dos ativos por qualquer motivo”. Caso contrário, a ideia do Vovô é de utilizar os atletas ao longo da temporada, sobretudo na Série A, principal competição do time em 2025.