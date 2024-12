Vila Nova pede cerca de R$ 7 milhões ao Ceará por Alesson e negociação trava

Tigre trata o atleta como "fundamental" no elenco e deseja uma boa compensação financeira. Camisa 11 tem contrato com o clube goiano até o fim de 2025

Interessado no camisa 11, o Vovô ainda tenta a contratação e avalia outras alternativas de negócio. Já o clube goiano trata o atleta, que tem contrato válido até o fim de 2025, como "fundamental" no elenco e deseja uma boa compensação financeira.

Além do Ceará, outros clubes da Série A e do exterior também manifestaram interesse no futebol de Alesson. Em 2024, o atacante registrou 20 gols e 10 assistências em 56 jogos pelo time goiano, sendo artilheiro máximo da equipe. Versátil, o jogador pode atuar como ponta, segundo atacante e até meia ofensivo.

Mercado da bola do Ceará

Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu oficializou dois reforços para a temporada de 2025. Tratam-se do zagueiro Willian Machado e do atacante Bruno Tubarão, que defenderam Operário-PR e Atlético-GO em 2024, respectivamente.