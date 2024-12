Ceará avança em negociação para contratar Alesson, artilheiro do Vila Nova

Camisa 11 do Tigre entrou no radar do clube alvinegro nas últimas semanas, conforme antecipou o Esportes O POVO

Principal destaque do Tigre na Série B, o jogador entrou no radar do clube alvinegro nas últimas semanas, conforme antecipou o Esportes O POVO . Na negociação, é possível que haja uma compensação financeira ao Colorado, que tem contrato com o camisa 11 até o fim de 2025.

O Ceará tem conversas em andamento com o Vila Nova para a contratação do atacante Alesson, apurou o Esportes O POVO . Atualmente, as diretorias dos clubes discutem detalhes para o possível acerto.

Em 2024, Alesson registrou 20 gols e 10 assistências em 56 jogos pelo time goiano, sendo artilheiro máximo da equipe. Ele é cria das categorias de base do Paraná e rodou por clubes como Ponte Preta, Cruzeiro e Bahia, antes de vestir a camisa do Vila.

Mercado da bola do Vovô

O Ceará realizou uma reunião entre membros da diretoria, departamento de futebol e a comissão técnica liderada por Léo Condé. No momento, conforme apurou o Esportes O POVO, a cúpula planejou o elenco para a temporada de 2025 e decidiu que o clube deve fazer entre 14 e 16 contratações para o início do ano. Com a meta de montar um plantel de 30 jogadores, as novas peças vão corresponder a 50% do elenco.



A ideia do presidente do Ceará, João Paulo Silva, é ter 80% do plantel definitivo já na reapresentação do clube, marcada para o dia 2 de janeiro. A afirmação foi feita em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.O mandatário afirmou ainda que a folha salarial do Alvinegro aumentará cerca de R$ 2 milhões para a próxima temporada, chegando a ficar entre R$ 5,5 e 6 milhões para disputar Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão.