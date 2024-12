Ceará encaminha acerto com atacante Fernandinho, destaque da Série B com o Mirassol

Fernandinho foi um dos destaques do Mirassol na Série B / Crédito: João Pinheiro/Agência Mirassol

O Ceará está prestes a acertar mais uma contratação para a temporada de 2025. O nome da vez é o atacante Fernandinho, que fez parte da campanha de acesso do Mirassol no Campeonato Brasileiro Série B 2024. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO. O atleta de 27 anos fez 34 jogos pela equipe paulista na Segundona, tendo sido titular em 33 destes. Nas oportunidades em campo, contribuiu com cinco gols e três assistências. O atacante também se destacou como maior driblador da competição, com uma média de 2,3 dribles certos por partida, segundo os dados do Sofascore.