Ceará vence concorrência e acerta contratação do zagueiro Willian Machado

O defensor de 28 anos será o primeiro reforço do Vovô para a temporada de 2025. Para contratá-lo, o time alvinegro venceu a concorrência de Atlético-MG, Mirassol e Coritiba , que também abriram conversas com o estafe do atleta.

O Ceará acertou a contratação do zagueiro Willian Machado, destaque do Operário-PR na Série B de 2024. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN , o acordo foi selado entre as partes nesta quinta-feira, 5. O contrato será de 2 anos.

Ao todo, Willian disputou 48 partidas pelo Operário neste ano, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência. Capitão em parte dos jogos, o camisa 4 considerado um dos líderes do elenco e jogador da confiança de Rafael Guanaes, que rumou ao Atlético-GO nesta semana.



Ceará avançou em negociação por Alesson

O Vovô está perto de fechar outra contratação para a disputa da Série A. Trata-se do atacante Alesson, que tem conversas em andamento com o clube, conforme apuração do Esportes O POVO. Atualmente, as diretorias dos clubes discutem detalhes para o possível acerto.



Principal destaque do Tigre na Série B, o jogador entrou no radar do clube alvinegro nas últimas semanas, movimento antecipado pelo Esportes O POVO. Na negociação, é possível que haja uma compensação inanceira ao Colorado, que tem contrato com o camisa 11 até o fim de 2025.