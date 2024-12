Ceará prepara proposta de renovação para o lateral-direito Rafael Ramos

Interesse do Alvinegro na continuidade do camisa 6 já havia sido antecipado em primeira mão pelo Esportes O POVO, ainda em novembro

O interesse do Alvinegro na continuidade do camisa 6 já havia sido antecipado em primeira mão pelo Esportes O POVO, ainda em novembro. A tendência é que as partes cheguem a um acordo para a sequência da parceria.

Um dos destaques na campanha do acesso à Série A, Rafael Ramos virou titular do Ceará desde a chegada do técnico Léo Condé em junho. Ao todo, ele disputou 31 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

Richardson também deve permanecer no clube

Nesta sexta-feira, 6, o Ceará encaminhou a renovação contratual com o volante Richardson, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador, que é um dos líderes do elenco e conta com a confiança do técnico Léo Condé, deve prorrogar seu vínculo com o clube por mais duas temporadas — o atual vai até o fim deste ano.