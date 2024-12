Clube russo tem interesse em Pulga, do Ceará, e sinaliza proposta de quase R$ 20 milhões

Em contato com João Paulo Silva, o Esportes O POVO apurou que o interesse já havia sido manifesto, mas que nenhuma proposta oficial havia sido feita pelo camisa 16 do Ceará

O clube russo conta agora com Ari, dono do Atlético-CE e dono de 50% dos diretos econômicos do atleta, como diretor esportivo. O dirigente revelou o interesse no artilheiro da Série B.

O Toperdo Moscou, time da segunda divisão da Rússia, sinalizou interesse no atacante Erick Pulga , do Ceará , e prepara uma proposta de três milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões, para tirar o atleta do Vovô, conforme apurou o Esportes O POVO .

Em contato com João Paulo Silva , o Esportes O POVO apurou que o interesse já havia sido manifesto, mas que, até o momento, nenhuma proposta oficial havia sido feita pelo camisa 16 do Alvinegro de Porangabuçu.

Cobiçado no mercado

Artilheiro do Ceará na temporada 2024 com 22 gols marcados, Erick Pulga atrai interesse de diversos clubes do Brasil e do exterior. No meio da temporada, Corinthians e Athletico-PR demonstraram interesse na contratação do atleta de 24 anos. Nos últimos dias, o Bahia foi mais um clube a sondar o jogador.

O camisa 16 do Vovô possui contrato com o Ceará até o final da temporada de 2026 e terminou o ano sendo o maior goleador da Série B, com 13 gols assinalados na competição.