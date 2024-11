Futuro do Ceará em jogo: João Paulo e Pedro Gabriel disputam presidência do clube

Após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o futuro do Ceará estará novamente em pauta, mas desta vez no campo político. Nesta quinta-feira, 28, os conselheiros e sócios proprietários do Vovô realizarão a votação que definirá a presidência executiva do Alvinegro pelo triênio de 2025 a 2027. A disputa será entre as chapas de João Paulo Silva, que concorrerá pelo segundo mandato, e Pedro Gabriel Ponte, candidato da oposição.

Como previsto no edital de convocação do conselho deliberativo, pleito será realizado na sede do clube, em Porangabuçu, e terá a primeira convocação às 18h30min, com a segunda às 19 horas. Em contato com o Esportes O POVO, os candidatos comentaram seus objetivos iniciais caso estejam à frente do Vovô nos próximos anos, discorreram sobre a montagem do departamento de futebol e se debruçaram sobre o voto do sócio-torcedor nas próximas eleições.