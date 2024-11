João Paulo Silva se candidatará à reeleição para presidente do Ceará

O atual presidente do Ceará, João Paulo Silva, concorrerá pelo segundo mandato na presidência da diretoria executiva do clube, conforme apuração do Esportes O POVO. A ficha para a inscrição da chapa já foi solicitada à comissão eleitoral do Alvinegro e será registrada nesta terça-feira, 13, último dia para inscrição. O dirigente ainda define quem serão os dois vices a compor a chapa.

A eleição ocorrerá no dia 28 de novembro. No programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no dia 19 de novembro, o mandatário, antes decidido a não disputar a reeleição para o cargo, já havia indicado que poderia repensar e considerar uma possível tentativa de reeleição.