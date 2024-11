Mugni atinge cláusulas de renovação automática e estenderá contrato com Ceará

Camisa 10 do Ceará, o meia Lucas Mugni teve o contrato renovado com o Alvinegro até o fim da próxima temporada. Conforme previsto no vínculo, o jogador teve a cláusula de renovação automática ativada após ser utilizado em mais de 50% dos jogos do Vovô na temporada. Confirmado na próxima temporada, Mugni se junta aos jogadores que têm vínculo com o clube para 2025.

Peça importante no acesso do Ceará à Série A de 2025, o argentino participou de 46 jogos, tendo anotado três gols e dez assistências em sua primeira temporada com a camisa alvinegra. O argentino chegou ao Ceará no início deste ano após ter encerrado contrato com o Bahia.