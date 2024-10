Oposição lança pré-candidatura à presidência do Ceará: "A gente precisa renovar"

Pedro Gabriel Ponte será o candidato da oposição à presidência da executiva do Ceará Crédito: Reprodução/Instagram Pedro Gabriel

Pedro Gabriel Ponte se colocou oficialmente como pré-candidato à presidência executiva do Ceará. O engenheiro civil de 33 anos lançou um vídeo nesta quinta-feira, 31, confirmando que concorrerá ao cargo de mandatário do Vovô na eleição que acontecerá no dia 28 de novembro deste ano. Pedro Gabriel, que faz parte da oposição, também foi candidato na última eleição do Alvinegro, quando João Paulo Silva, atual mandatário do clube, venceu. “Trago uma visão para uma gestão profissional e transparente, com foco em reestruturar o clube e consolidá-lo como um gigante do futebol brasileiro”, escreveu o engenheiro em seu anúncio como pré-candidato. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No vídeo divulgado, Pedro Gabriel se apresenta e manda uma mensagem aos conselheiros do Vovô, reforçando a necessidade de o clube passar por uma renovação. “A gente precisa transformar o Ceará”, diz em determinado momento.

Como reprovação da proposta do novo estatuto do Ceará em setembro, a emenda do voto dos sócios-torcedores para presidente foi vetada. Ou seja, na eleição executiva deste ano, somente os conselheiros terão participação na decisão. João Paulo não confirma, mas pode tentar a reeleição

Antes decidido a não disputar a reeleição para o cargo de presidente da diretoria executiva do Ceará, o atual mandatário do Vovô, João Paulo Silva, voltou atrás e considera uma possível tentativa de reeleição. A fala aconteceu em uma entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN. No programa, realizado neste sábado, 19, o diretor admitiu que estava decidido a não tentar a reeleição e tem mantido o foco no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas ressaltou que gosta de seu trabalho diário. Com isso, o diretor pretende conversar com pessoas do clube para estimar sua força dentro do Alvinegro, visando permanecer no principal cargo da diretoria executiva.