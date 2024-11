Artilheiro do Ceará, Erick Pulga é monitorado por Bahia, Corinthians e Cruzeiro

Erick Pulga é a principal esperança de gols do Alvinegro Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Um dos grandes destaques do acesso do Ceará, o atacante Erick Pulga entrou na mira de Bahia, Corinthians e Cruzeiro para a próxima temporada, apurou o Esportes O POVO. O jogador deve ser um dos principais alvos na primeira janela de transferências de 2025, que terá sua abertura no dia 3 de janeiro. Do trio, o Timão é quem há mais tempo demonstra interesse no futebol do ponta. Em junho, a equipe paulista chegou a negociar com o staff do atleta e se mostrou disposta a oferecer 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões na cotação da época) para comprá-lo. A negociação, porém, esfriou e deve ser retomada em breve.

Além do time do Parque São Jorge, o Bahia também colocou Pulga na mira. Com interesse antigo, o Tricolor da Boa Terra vai entrar de vez na disputa pelo jogador nas próximas semanas. A apuração é conjunta com Yuri Santana, do Canal do Puco.