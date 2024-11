Crônica: acesso do Ceará também foi a festa do torcedor migrante que vive em São Paulo

O acesso do Ceará foi a vitória do migrante. Explico. A maior parte dos torcedores do Ceará presente no estádio Brinco de Ouro da Princesa vive no Estado de São Paulo

Eu tenho certeza que o torcedor do Ceará gostaria de ter visto o jogo do acesso sendo realizado no Castelão. Mas, por conta da tabela - e uma pontinha do acaso - o Vozão celebrou a vaga na Série A do Brasileirão jogando em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, casa do Guarani. E há nisso também algo de poético. O cearense apaixonado pelo Alvinegro que vive em São Paulo pode se sentir um pouco em casa.

Já na hora do almoço, por volta de meio-dia, caravanas vindas da Grande São Paulo e de outras cidades do interior paulista se reuniram em um restaurante que fica bem em frente ao Brinco. Conforme almoçavam, os fanáticos cantavam o hino do time e músicas que invocavam o acesso.