Corinthians avança em negociação com Pulga e define valor de proposta ao Ceará

De acordo com informações do jornalista André Hernan, o Corinthians está disposto a desembolsar 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 16 milhões) pelo atacante, além de deixar um percentual de direitos econômicos para o Alvinegro de Porangabuçu.

O Ceará, entretanto, pede 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21 milhões) por Erick Pulga. Atualmente, o valor do camisa 16 no mercado gira em torno de R$ 15 a 20 milhões. Com os valores definidos, a proposta oficial pelo jogador deverá ser feita durante as próximas semanas.

Tendo contrato com o Ceará até o fim de 2025, Erick Pulga tem uma multa rescisória superior a R$ 20 milhões. Na atual temporada, o jogador soma 11 gols e duas assistências em 24 jogos.