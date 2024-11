Com 59 gols marcados, Ceará termina Série B 2024 com melhor ataque

O setor ofensivo do Alvinegro de Porangabuçu foi um dos grandes trunfos da equipe na Segundona. O trio titular de ataque – Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro – marcou 34 dos 59 tentos assinalados na competição nacional. O camisa 16 do Vovô foi o artilheiro da Série B, com 13 gols .

O Ceará conquistou o acesso para a Série A de 2025 neste domingo, 24, na última rodada diante do Guarani, em Campinas-SP. Ao término do campeonato, o Vovô também carimbou a marca de melhor ataque da competição, tendo marcado 59 gols em 38 rodadas.

Seguindo o Alvinegro na lista de melhores ataques do campeonato vêm Sport e Santos, ambos com 57 gols marcados. As duas equipes também tiveram sucesso em subir de divisão e jogarão a Série A em 2025. Confira o top 5 melhores ataques da Série B.

Melhores ataques da Série B 2024

Ceará - 59 gols



Santos - 57 gols



Sport - 57 gols



Goiás - 56 gols



América-MG - 50

Melhora defensiva

Com um ataque ajustado, o técnico Léo Condé precisou consertar a defesa alvinegra para melhorar o aproveitamento do time na competição. Algumas mudanças por opção, como a entrada de João Pedro para formar dupla com David Ricardo, e outras por necessidade, como a troca na meta alvinegra após lesão de Richard, foram cruciais para o Vovô.

Ao fim das 38 rodadas, o Ceará sofreu 41 gols, sendo a defesa mais vazada dos times do G4. A melhor, tanto da zona de acesso quanto do campeonato inteiro, foi a do Mirassol, com 26 gols tomados. Santos, com 32 tentos sofridos, e Sport, com 37 remates tomados, completam a lista das equipes que conseguiram o acesso para Série A.