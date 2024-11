Torcedores de Ceará e Guarani se envolvem em confusão em Campinas antes de jogo decisivo

Vovô e Bugre se enfrentam às 18h30min, no estádio Brinco de Ouro. Para o Ceará, vale o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Uma briga entre as torcidas de Ceará e Guarani foi registrada nos arredores do estádio Brinco de Ouro na tarde deste domingo, 24. O local receberá, às 18h30min, o confronto entre as duas equipes, válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Vovô, a partida vale o acesso à Série A.

Nos vídeos registrados por outros torcedores, é possível ver membros da torcida organizada do Ceará cercando um grupo de torcedores do Bugre, além de um torcedor do Guarani caído no chão sendo agredido por torcedores alvinegros. No momento, a confusão foi apartada pela polícia.