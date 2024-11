Condé ressalta perseverança do elenco durante luta por acesso: "Foi desafiador"

“Foi desafiador. A gente olhava para a tabela e via que tinha uma distância grande para os primeiros colocados. E essas equipes que estavam na frente eram consistentes, bem treinadas. Mas a gente, internamente, se fechou de tal forma que sempre acreditamos que seria possível. A gente tinha que buscar o equilíbrio como equipe e conseguimos esse equilíbrio ao longo da competição. Sempre todos acreditando muito. Foi difícil, mas com todos acreditando, conseguimos o objetivo final que foi o acesso”, disse o treinador alvinegro.

Após garantir o acesso à Série A do Brasileirão 2025 na noite desse domingo, 24, Léo Condé, técnico do Ceará , concedeu coletiva à imprensa e falou sobre os desafios de manter a equipe motivada ao longo da temporada. À frente do Alvinegro de Porangabuçu, Condé conquistou seu segundo acesso consecutivo.

Um dos destaques do Vovô na campanha de acesso foi a torcida, que intensificou o apoio ao clube na reta final do certame. Para Condé, todo suporte demonstrado surtiu efeito na confiança da equipe.

“Eu tô encantado com a torcida do Ceará. Desde que cheguei fui muito bem recebido. O que aconteceu no último jogo no Castelão foi surreal, não só pela presença, mas pela maneira com que a torcida participou junto com a equipe”, declarou Condé sobre os torcedores alvinegros.

Ao falar sobre uma possível renovação, Condé reiterou que irá analisar junto ao clube a possibilidade de estender o vínculo com o Vovô para a próxima temporada. O processo de negociação com o técnico deverá avançar após as eleições para a diretoria executiva, que ocorrem no dia 28 de dezembro.