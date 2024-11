Ceará desembarca em Fortaleza já nesta segunda-feira; saiba horário

O Vovô conquistou o acesso à Série A após ficar no empate com o Guarani, fora de casa, pelo placar de 0 a 0

O momento é aguardado com expectativa por parte dos torcedores do Vovô. Afinal, o principal objetivo da temporada foi concretizado longe da capital cearense, na cidade de Campinas, assim como foi em 2009, só que diante da Ponte Preta-SP.

Não irá demorar para a torcida do Ceará festejar junto aos jogadores o retorno à Série A, conquistado neste domingo, 24, após empate com o Guarani-SP . A delegação alvinegra chega em Fortaleza já nesta segunda-feira, 25, a partir das 12 horas, no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Ao longo da jornada da agremiação na Segunda Divisão, a presença dos alvinegros foi essencial para o retorno à elite do futebol brasileiro.

O time teve a maior média de público do certame e o duelo com mais pagantes da competição, e também, do Castelão, na vitória por 1 a 0, diante do América-MG, vista por 63.908.