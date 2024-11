Com 13 gols pelo Ceará, Erick Pulga encerra Série B como artilheiro; veja ranking

Camisa 16 do Vovô ficou à frente de Caio Dantas (Guarani), Saulo Mineiro (Ceará) e Alesson (Vila Nova), que finalizaram na segunda colocação com onze gols cada

O atacante Erick Pulga, do Ceará, encerrou sua participação na Série B do Brasileirão com uma marca importante para a carreira. Além do acesso conquistado, o camisa 16 terminou a competição sendo o artilheiro isolado com 13 gols marcados.

No ranking, o ponta ficou na frente de Caio Dantas (Guarani), Saulo Mineiro (Ceará) e Alesson (Vila Nova), que finalizaram na segunda colocação com onze gols cada.