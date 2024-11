Condé exalta campanha do clube e fala sobre renovação: "Grande possibilidade"

Técnico do Ceará no acesso à Série A de 2025, Léo Condé falou sobre a campanha do clube na Segundona após o empate diante do Guarani. Tendo assumido a equipe no jogo contra o Santos, quando o Vovô ocupava a décima colocação na tabela, Condé liderou a recomposição do time.

“Esse acesso foi especial. Chegamos com o time em décimo lugar e os jogadores me aceitaram muito bem, a torcida abraçou o time e acreditou e a gente fez um segundo turno impecável”, disse o técnico.