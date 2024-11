Emocionado, Richardson comemora acesso do Ceará: "Merece coisas maiores"

Em meio às comemorações do elenco alvinegro após o acesso do Ceará à Série A , o volante Richardson falou sobre a emoção de retornar à primeira divisão após dois anos. Tendo empatado em 0 a 0 com o Guarani, o Vovô garantiu o retorno à elite após a vitória de 1 a 0 do Goiás sobre o Novorizontino.

Com um gol e duas assistências em 40 jogos na temporada, o camisa 26 vive seu segundo acesso à elite com a camisa alvinegra. Em 2017, na equipe comandada por Marcelo Chamusca, Richardson foi uma peça importante da equipe titular.

“O torcedor, no momento mais difícil, gritou “Eu acredito” e todo aquele ambiente externo entrou no nosso dia a dia, no nosso coração. Eu acho que todo torcedor Alvinegro hoje tá comemorando e merece tirar esse peso das costas. O Ceará é um clube grande, é um clube que merece estar brigando por coisas maiores e particularmente muito feliz de botar o nome na história do clube. Nesse momento agora é comemorar, descansar, chegar em casa junto com a nossa família, com o torcedor e poder comemorar esse acesso que foi tão difícil e a gente mereceu muito. Acho que agora é desfrutar esse momento porque é muito difícil e a gente conseguiu”, concluiu o meia do Vovô.