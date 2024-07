Cobiçado no mercado, Erick Pulga é especulado no Bahia; Ceará nega procura

Em contato com o Esportes O POVO, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, enfatizou que não recebeu nenhuma ligação do clube baiano para conversar sobre o atacante

O Esportes O POVO entrou em contato com o presidente do Alvinegro de Porangabuçu, João Paulo Silva, que enfatizou: “Não chegou nada do Bahia. Isso não procede. O Bahia não ligou para mim e nem para ninguém do departamento de futebol. Pode ser que chegue alguma coisa, mas até o momento, zero.”

Após ser especulado no Corinthians , o nome de Erick Pulga, principal destaque do Ceará na temporada, ganhou força como um possível alvo de interesse do Bahia. O Esportes O POVO apurou que o clube baiano não fez nenhuma proposta oficial ao Vovô e sequer procurou a diretoria do time cearense para abrir conversas sobre o atacante.

Com contrato até o fim de 2025 no Ceará, Erick Pulga possui multa superior a R$ 20 milhões. Na divisão dos direitos econômicos do atleta, o Vovô possui 40%, o Atlético-CE tem 50% e o Ferroviário os 10% restantes. O Alvinegro, inclusive, não tem intenção de negociar o jogador de 23 anos nesta temporada, sobretudo pela relevância técnica que ele exerce na equipe, sendo o artilheiro do time no ano.

“Não estou disponível para negociar o Pulga esse ano. Minha ideia é que ele fique no Ceará pois vai nos ajudar muito no nosso principal objetivo que é voltar para a Série A. Quero que ele fique e aí no começo do ano é uma outra situação", salientou João Paulo em entrevista coletiva no dia 20 de junho.

Times da Ásia também estão de olho em Pulga

Além do mercado brasileiro, onde clubes como Athletico-PR, Corinthians e Vasco fizeram consultas aos representantes de Pulga, o atacante também despertou o interesse do futebol asiático, conforme apurou com exclusividade o Esportes O POVO.