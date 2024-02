Presidente do Ceará confirma requerimento para expulsão de opositores: "Roupa suja se lava em casa"

João Paulo relembrou que desde que assumiu a presidência do clube tem buscado incluir pessoas que se colocam como oposição em cargos da coordenação e diretoria. Entre os exemplos, o dirigente citou que em setembro de 2023 convidou o conselheiro Germano Siqueira para fazer parte, naquela época, da nova gestão do departamento de futebol que estava sendo formado.

O presidente do Ceará , João Paulo Silva, rebateu e criticou o grupo de conselheiros que enfrenta um processo de expulsão do clube . Em contato com o Esportes O POVO , o mandatário alvinegro confirmou a existência do requerimento, disse que quer “tranquilidade para trabalhar” e afirmou que “roupa suja se lava em casa”.

O presidente do Ceará também revelou ter convidado Nilo Werber — conselheiro que se coloca como oposição à atual diretoria — a fazer parte da coordenação da controladoria do clube. Sendo assim, João Paulo destacou que “não tem nada a esconder e que sempre foi transparente e aberto ao diálogo”. Ponderou, entretanto, que no futebol existem “assuntos sensíveis”.

O grupo em questão que corre o risco de ser expulso do Conselho Deliberativo do Ceará possui um canal no Youtube chamado “Amigos do Conselho CSC”, onde fazem lives frequentes abordando assuntos sobre o clube. De acordo com João Paulo, os membros expõem situações do Vovô que atingem de forma negativa a instituição, o que incomodou o mandatário.

“Essa atitude é irresponsável, no sentido de estar expondo a instituição. Se querem me atingir, é uma coisa, mas não vou aceitar atingir a instituição”, explicou. Para o dirigente, situações desse tipo precisam ser resolvidas internamente. ”Roupa suja se lava dentro casa, não é expondo. Não existe isso. Sempre fui aberto”, concluiu.