Ceará: oposição acusa atual gestão de articular pedido de exclusão de grupo de conselheiros

Um grupo de mais de dez conselheiros que faz oposição à atual diretoria executiva do Ceará foi comunicado sobre um requerimento em que é solicitada a expulsão deles do Conselho Deliberativo do clube. Em contato com o Esportes O POVO, Pedro Gabriel, que foi candidato à presidência do Vovô e que está entre os citados no processo, contou que o pedido de exclusão foi encabeçado pelo presidente alvinegro, João Paulo Silva. O Esportes O POVO entrou em contato com João Paulo Silva, mas o mandatário alvinegro não deu retorno até a publicação desta matéria — quando houver uma resposta, a reportagem será atualizada. De acordo com Pedro Gabriel, uma das alegações para o pedido de expulsão foi porque o grupo estava “expondo o clube”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

“Para deixar o torcedor informado, o que teve de novidade foi o seguinte. Teve esse processo de que o clube hoje tem R$ 46 milhões de débito na Receita Federal, mais a PGFN. São débitos de imposto de renda retido na fonte, e de INSS previdenciário, ambos incidentes sobre a folha de pagamento, de 2021 a 2023. Uma parte estava parcelada e outras são novas”, iniciou Nilo Weber. + Presidente admite R$ 46 milhões em dívidas tributárias e diz que Ceará vai aderir a novo parcelamento

“Além do problema do valor, esses débitos em aberto, não tem a certidão negativa de débito, o que restringe o clube a participar de vários programas de obtenção de recursos. E o pior, a possibilidade de exclusão do Profut, que é um benefício gerado pela legislação federal para os clubes parcelarem seus débitos com desconto de juros e multa. O clube fez adesão a esse parcelamento do Profut. Mas em um desses processos, a PGFN, por meio do seu procurador, colocaram que o clube estaria excluído do Profut, e isso gera um grande problema. A partir da exclusão, ele ficaria dois anos sem participar de qualquer benefício. Timemania, fora. Qualquer incentivo estaria fora”, concluiu.